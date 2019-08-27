Avusturya IŞİD'lilerin çocuklarını ülkeye kabul edecek

Suriye'de öldüğü düşünülen Avusturya vatandaşı IŞİD üyesinin mülteci kampında tutulan çocuklarının Viyana'daki anneannelerine verilmesi kararlaştırıldı. Karar Avusturya açısından ilk olma özelliğinde.Avusturya, kendi vatandaşı olan Suriye'deki IŞİD üyesinin çocuklarını ülkeye geri kabul etmeye hazırlanıyor. Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Peter Guschelbauer, yapılan DNA testlerinin ardından mahkemenin çocukların Viyana'daki anneannelerine verilmesine hükmettiğini belirtti. Bu Avusturya'nın IŞİD üyelerinin ailelerinin iadesi yönünde aldığı ilk karar.



Şu anda El Hol mülteci kampında bulunan bir ve üç yaşlarındaki erkek çocukların Avusturya vatandaşı annesinin 2014 yılında, 15 yaşındayken IŞİD'e katılmak için bölgeye gittiği belirtildi. Annenin öldüğü düşünülüyor.



Bakanlık Sözcüsü Guschelbauer, "İki öksüz çocuğu getirme kararı aldık ve hazırlıklara başladık. Bu bölgeden yaptığımız ilk geri iade olacak" dedi. Sürecin birkaç hafta sürebileceğini ekleyen Guschelbauer, ileride en az üç çocuğun daha geri getirileceğini aktardı.



Diğer yandan Almanya'nın son bir haftada ülkeye getirdiği IŞİD'li çocuğu ise Pazartesi günü dörde ulaştı. 10 aylık kız bebek Irak'ın Erbil kentinden bir ambulans uçakla Frankfurt'a getirildi. Bild gazetesinin haberine göre Berlin'de hastanede tedavi altına alınan Sofia isimli bebeğe yakınları bakacak. Diğer üç çocuk Almanya'ya geçen Çarşamba gönderilmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hükümetin zor koşullar altında çaba göstererek daha fazla IŞİD üyeleri çocuğunu ülkeye getirmek için çalıştığını belirtti. Almanya'nın Mart ayından bu yana ülkeye getirdiği toplam çocuk sayısı 12.



Rojova Bilgi Merkezi'nin aktardığına göre, Suriye'de Alman vatandaşı 117 çocuk bulunuyor. Bununla beraber ailesi Alman vatandaşı olan 21 çocuk var. IŞİD üyesi olan Alman vatandaşı yetişkin erkek sayısı ise 66. Bunlardan 44'ünün savaş suçu işlediği iddia ediliyor.



Daha önce Fransa ve Belçika da kendi vatandaşı olan çok sayıda IŞİD üyeleri çocuklarını kabul etmişti. ABD geçen yıl dört çocuğuyla beraber Amerikan vatandaşı bir kadını ülkeye alırken, Kazakistan, Özbekistan ve Kosova da onlarca kadın ve çocuğun dönüşüne izin vermişti.



AFP,dpa/GY,ÖA



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