Son Dakika Haberleri: Avusturya İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşımayacak

Avusturya İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşımayacak

1 saat önce

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kabul etmediklerini belirtti.

Avusturya İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşımayacak, System.String[]
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, ABD'nin Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kabul etmediklerini belirtti.

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Filistin ziyareti kapsamında bir araya geldiği Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Ramallah'taki başkanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini, Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yönelik yardımlarını kestiği için üzgün olduğunu kaydeden Van der Bellen, "Avusturya, bu konuda benzer bir adım atmayacak. Ülkemiz, Filistin meselesinde Avrupa Birliği'nin takip ettiği politikaya bağlı." dedi.

Van der Bellen, Filistin ile Avusturya
arasındaki ilişkiyi "samimi" şeklinde nitelendirerek, ülkesinin Filistin'e desteğini vurguladı.

Avusturya Cumhurbaşkanı, "Filistin meselesinde, müzakereler yoluyla gerçekleştirilecek iki devletli çözümden yanayız." diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise ABD'nin İsrail yanlısı tutumundan dolayı artık barış görüşmelerinde ara bulucu rol için tek başına yeterli olmadığını ifade ederek "Uluslararası meşru kararların kaynak alınmadığı hiçbir uluslararası konferansa katılmayı kabul etmiyoruz." dedi.

Hiç kimsenin kendileri adına müzakereci olmasını istemediklerine dikkati çeken Abbas, Filistin meselesinde son sözü kendilerinin söyleyeceğini, kimsenin onlar adına konuşamayacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından, yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.
Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:02 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Avusturya, İsrail, Kudüs, Güncel
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