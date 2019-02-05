Avusturya İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşımayacak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türklerin Yaptığı Çantalar Avrupalı Kadınların Vazgeçilmezi Oldu

İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı