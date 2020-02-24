Avusturya, Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya'dan tren seferlerini durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Avusturya, Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya'dan tren seferlerini durdurdu - Son Dakika

Avusturya, Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya'dan tren seferlerini durdurdu

1 saat önce

Avusturya Federal Demiryolları (ÖBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerini durdurdu.

Avusturya, Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya'dan tren seferlerini durdurdu, System.String[]

Avusturya Federal Demiryolları (ÖBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerini durdurdu.

ÖBB'den yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki tren seferlerinin belirsiz bir süreye kadar askıya alındığı bildirildi.

Avusturya Haber Ajansı APA'nın haberinde, İtalya'dan Avusturya'ya gelen bir yolcu trenindeki iki kişinin Kovid-19 şüphesiyle İtalya'nın Verona kentinde bir hastaneye sevk edildiği, söz konusu kişilerde yapılan testlerin negatif çıkmasına rağmen trenin Brenner'de durdurularak, Avusturya'ya girmesine izin verilmediği belirtildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, konuya ilişkin APA'ya yaptığı açıklamada, Avusturyalı yetkililerin söz konusu trenin ülkeye girmesini engellediklerini, trenin İtalya tarafında tutulduğunu belirterek, ileriye dönük alınacak önlem ve atılacak adımların İtalyan yetkililerle koordine içerisinde yapılacağını söyledi.

Haberde ayrıca, halihazırda iki trenin 500'e yakın yolcuyla İtalya tarafında bekletildiği, Avusturya'nın aldığı ani karar nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu ifade edildi.

Öte yandan, İtalya'nın, tren seferlerinin durdurulmasına tepki gösterdiği, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilen yolcuların virüs taşımadığının tespit edilmesine rağmen Avusturya tarafının aldığı kararın rahatsızlığa yol açtığı kaydedildi.

İtalya'da cuma gününden bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaşan Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, virüsün ülkede şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığı, bunlardan 3'ünün yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşmıştı.

Avusturya, Verona, İtalya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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