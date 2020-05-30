Avusturya Kupası Salzburg'un

Avusturya Kupası'nı, Austria Lustenau'yu 5-0 yenen Salzburg kazandı.

Avusturya Kupası'nı, Austria Lustenau'yu 5-0 yenen Salzburg kazandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 Haziran'a kadar ara verilen Avusturya futbol ligleri başlamadan önce Avusturya Kupası sahibini buldu. Klagenfurt kentindeki Woerthersee Stadı'nda seyircisiz oynanan finalde, 1. lig ekibi Salzburg ile 2. ligde mücadele eden Austria Lustenau karşılaştı. Szoboszlai'nin 19, Stumberger'in 21 (kendi kalesine), Okafor'un 53, Ashimeru'nun 65 ve Koita'nın 79. dakikadaki golleriyle sahadan 5-0 galip ayrılan Salzburg, kupanın sahibi oldu. Salzburg, tamamı son 9 yılda olmak üzere 7. kez kupayı müzesine götürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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