Avusturya Linz Belediyesi'nden Rektör Çomaklı'ya ziyaret
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Avusturya Linz Belediye Başkanı Klaus Luger ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
Avusturya Linz Belediye Başkanı Klaus Luger ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Eskişehir ile kardeş şehir konumunda olan ve bir dizi ziyaret için Eskişehir'de bulunan Linz Belediye Başkanı Klaus Luger, heyet olası iş birlikleri için fikir alışverişinde bulundu. Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette Linz heyeti, Prof. Dr. Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR
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