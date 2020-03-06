Avusturya Meclis Başkanı: "Yasa dışı göçü durdurmak Avrupa'nın açık tavsiyesidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avusturya Meclis Başkanı: 'Yasa dışı göçü durdurmak Avrupa'nın açık tavsiyesidir' - Son Dakika

Avusturya Meclis Başkanı: "Yasa dışı göçü durdurmak Avrupa'nın açık tavsiyesidir"

6 saat önce

Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka, yasa dışı göçü durdurmanın Avrupa'nın açık bir tavsiyesi olduğunu belirterek Güneydoğu Avrupa ülkelerinin yanlarında olduklarını bildirdi.

Avusturya Meclis Başkanı:

Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka, yasa dışı göçü durdurmanın Avrupa'nın açık bir tavsiyesi olduğunu belirterek Güneydoğu Avrupa ülkelerinin yanlarında olduklarını bildirdi.

Sobotka, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Sobotka ve Ruçi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'ya yönelik artan sığınmacı göçüne değinen Sobotka, "Yasa dışı göçü durdurmak, Avrupa'nın açık bir tavsiyesidir. Bu, gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmak ve sınırları korumak için ifade edilmiş açık bir hedeftir. Tabii ki biz, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin yanındayız." dedi.

Sobotka, Avusturya'nın tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve 6 Batı Balkan ülkesiyle muhteşem ilişkilere sahip olduğunu dile getirdi.

Arnavutluk da dahil olmak üzere tüm Batı Balkan ülkelerini AB'ye üyelik yolunda desteklediklerini belirten Sobotka, "Avrupa Komisyonunun mart ayında Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın müzakerelerini açma konusunda olumlu bir karar almasını umuyoruz." diye konuştu.

Ruçi de, Avusturya'nın Arnavutluk ve Batı Balkanlar için Avrupa entegrasyonu açısından en güçlü seslerinden biri olduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonunun 2018 yılındaki koşulları noktasında Arnavutluk'un ilerleme kaydettiğini aktaran Ruçi, "Sobotka'ya, Avusturya'nın Kosova konusundaki rolü için teşekkür ettim. Arnavutluk'un Kosova-Sırbistan diyaloğunu güçlü bir şekilde desteklediğini ifade ettim." şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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