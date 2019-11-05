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Son Dakika Güncel Avusturya Milli Günü kutlandı

Avusturya Milli Günü kutlandı

8 saat önce

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, "Avusturya'ya Türkiye'de hizmet ederken, iki ülkenin ortak yanlarına katkı sunmayı temel sorumluluk olarak görüyorum.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, "Avusturya'ya Türkiye'de hizmet ederken, iki ülkenin ortak yanlarına katkı sunmayı temel sorumluluk olarak görüyorum." dedi.

Büyükelçi Wimmer'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen Avusturya Milli Günü'ne, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan'ın yanı sıra Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Resepsiyon, Büyükelçi Wimmer'in konukları kapıda karşılamasının ardından iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu geçen ay sunarak göreve başlayan Büyükelçi Wimmer, konuklara hitabında, "Türkiye gerçekten büyüleyici ve güzel bir yer. Eşimle birlikte burada yaşama ve Türkiye'yi, onun zengin kültürünü, tarihini ve insanlarını tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Milli Gün vesilesiyle ülkesinin kuruluşundan bugüne edindiği siyasi ve ekonomik başarıları andıklarını vurgulayan Wimmer, iç ve dış politikada ortak noktalara odaklanmayı önemsediklerini anlattı.

Büyükelçi Wimmer, "Avusturya'ya Türkiye'de hizmet ederken, iki ülkenin ortak yanlarına katkı sunmayı temel sorumluluk olarak görüyorum. Her iki ülkenin ortak yanları güçlü tarihi kökleri olan bir ilişkiye dayanıyor ve her alandaki mükemmel ikili ilişkilerimize ve canlı ekonomik alışverişimize yansıyor." diye konuştu.

Davet, Büyükelçi Wimmer ve Dışişleri Bakanlığı Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Altan'ın kutlama pastasını kesmesinin ve yemek ikramının ardından sona erdi.

Avusturya Milli Günü kutlandı

Avusturya, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:27 Kaynak: AA
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