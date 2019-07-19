Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Tilly'den, Ustaoğlu'na ziyaret

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Ustaoğlu, makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükelçi Tilly'nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, iki ülke arasında var olan ilişkilerin bu tür ziyaretler sayesinde daha da gelişeceğini söyledi.

Trabzon'un, sahip olduğu doğal, tarihi ve turistlik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken bir il olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan tarih ve kültür şehri Trabzon, Tarihi İpekyolu güzergahında bulunması münasebetiyle Karadeniz'in de incisi konumundadır. İlimiz turizm, tarih, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında olduğu gibi eğitim alanında de önemli bir potansiyele sahiptir." dedi.

Tarih ve kültür şehri Trabzon'da bulunmaktan mutlu olduğuna işaret eden Büyükelçi Ulrike Tilly, gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla Ustaoğlu'na teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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