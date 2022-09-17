Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi

17.09.2022 23:52
Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana başta olmak üzere, ülke genelinde birçok şehirde düzenlenen gösterilerde hayat pahalılığı ve maaşların yetersizliği protesto edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana başta olmak üzere, ülke genelinde birçok şehirde düzenlenen gösterilerde hayat pahalılığı ve maaşların yetersizliği protesto edildi.

Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) tarafından düzenlenen gösterilerde, "Fiyat artışları durdurulsun", "Fiyatlar aşağı, maaşlar yukarı" yazılı pankartlar açıldı.

Başkentin yanı sıra ülke genelinde yaklaşık 40 yerde, toplam 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen gösterilerde, asgari ücret başta olmak üzere çalışanların maaşlarının artırılması ve hayat pahalılığının önüne geçilmesi istendi.

Asgari ücrette anlaşma sağlanamadı

Gösteride konuşan ÖGB Başkanı Wolfgang Katzian, geçen hafta başlayan asgari ücret görüşmelerinde her geçen gün artan enflasyon nedeniyle anlaşma sağlanmadığını belirterek hükümetin elektrik fiyatlarına yönelik yaptığı indirim düzenlemesinin bir benzerinin, doğal gaz ücretleri için de yapılması gerektiğini savundu.

İşçi Odası Başkanı Renate Anderl da büyük şirketlerin bu süreçte ciddi kazanç elde ettiğine işaret ederek iktidarın bu durum karşısında harekete geçmesi gerektiğini söyledi ve yüksek gelirlerin vergilendirilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanından gösterilere destek

Bu arada 9 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde düzenlenen gösterileri desteklediğini açıkladı.

Van der Bellen, Cumhurbaşkanı olarak gösterilere katılamadığını ancak hayat pahalılığı karşısında ezilen emekçilerin taleplerini yerinde bulduğunu ifade etti.

Ülkede enflasyon, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle tırmanışını sürdürürken yüzde 10'la 1975'den buyana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hayat pahalılığı karşısında hükümet çeşitli yardım paketleri açıklasa da maaşlara yönelik henüz ciddi bir adım atılmadı.

Avusturya Sendikalar Birliği, halihazırda brüt 1600 avro olan asgari ücretin brüt 2 bin avroya çıkarılmasını talep ediyor.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Edirne İl Başkanlığında konuştu Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Edirne İl Başkanlığında konuştu Açıklaması BUDAPEŞTE - AP'nin Macaristan'ın 'artık demokratik bir ülke olmadığı' kararına ilişkin tartışmalar sürüyor BUDAPEŞTE - AP'nin Macaristan'ın 'artık demokratik bir ülke olmadığı' kararına ilişkin tartışmalar sürüyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avusturya, Viyana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:12 Binlerce civcivin timsahlara yem edildiği görüntülere tepki yağdı
23:02 Beşiktaş taraftarından kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki! Küfürlü tezahürat ile protesto ettiler
22:35 Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tanınan Cenk Çelik başından vurulmuştu! Peker cephesinden ilk açıklama geldi
22:30 İlginç olaylara sahne olan maçta Adana Demirspor konuk olduğu Antalyaspor'u farklı yenerek liderlik koltuğuna oturdu
22:03 Beşiktaş iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor engelini aşamadı! Galibiyet hasreti 2 maça çıktı
21:55 Gökhan Töre'nin yeni maaşı duyanları şaşkına çevirdi! Adana Demispor Başkanı rakamı doğruladı
21:38 Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafındaki göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı
21:35 Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı...
21:28 Bursa'da cezaevi servisine bombalı saldırı düzenleyen ve infaz koruma memurunu şehit eden teröristler yakalandı
21:23 Başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülen Mehsa Emini'nin cenazesinde İranlı kadınlar isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 23:52:36. #1.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement