Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

12.08.2022 20:20
Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup gösterici, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 kişinin ölümüne neden olan saldırıları protesto etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup gösterici, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 kişinin ölümüne neden olan saldırıları protesto etti.

Başkentin önemli meydanlarından Platz der Menschenrechte'te toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "İşgalci İsrail'e verilen destek sonlandırılsın" yazılı pankartlar taşıdı.

???????- "İsrail'in yaptıklarına sessiz kalınmasın"

Avusturyalı aktivist Marcus Scholz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği son saldırıda hayatını kaybedenleri anmak ve Filistin halkını desteklemek amacıyla bu gösteriye katıldığını söyledi.

Scholz, İsrail'in işgal politikalarına karşı hem Avusturya hem de Avrupa'nın yaklaşımına tepki göstererek, "Yalnız iktidarlar değil insan haklarını savunan bütün sivil toplum kuruluşlarının Filistin halkının yanında yer alması ve yaşananlara sessiz kalmamalarını istiyoruz." dedi.

Avrupa Gençlik Derneği (AGD) Başkanı Arif Şen de Avusturya'da yaşayan Müslümanlar olarak İsrail'in zulmünü kınadıklarını dile getirdi.

Şen, "Avrupa'daki tüm sivil toplum kuruluşları olarak hem Türkiye kökenliler hem dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanların organize ettiği kuruluşlar olarak bugün kıyamdayız ve İsrail'i şiddetle lanetliyoruz." şeklinde konuştu.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, protestoyu Başbakanlık binası önünde sonlandırdı.

İsrail'in Gazze son saldırısı

İsrail, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

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Kaynak: AA

İsrail, Viyana, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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