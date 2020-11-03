Avusturya'nın başkenti Viyana'daki saldırıda iki kişi öldü - Son Dakika

Öte yandan Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Sörös, çatışma esnasında bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin öldüğünü söyledi.

Avusturya 'nın başkenti Viyana 'da meydana gelen çatışmada iki kişinin öldüğü duyuruldu.

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