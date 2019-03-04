Son Dakika Haberleri: Avusturya'nın "Bozkurt İşareti" Kararına Tepki

Avusturya'nın "Bozkurt İşareti" Kararına Tepki

20 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın 'bozkurt' işaretini yasaklamasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı'na, "Kusura bakma Avusturya'ya geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim" dediğini söyledi.

Avusturya'nın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın 'bozkurt' işaretini yasaklamasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı'na, "Kusura bakma Avusturya'ya geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim" dediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu Hatay'da MHP İl Başkanlığını ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'da aralarında "Bozkurt" sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası"nın yürürlüğe girmesiyle ilgili olarak, "Avusturya terör örgütü PKK'nın işaretlerini, paçavralarını engellemek için bir kanun çıkaracaklarına söz verdi. Kanun taslağı hazırlandı ve bir baktık ki bozkurt işaretini de kanuna kattı. Bozkurt işaretinin bu yasanın içerisine girmesi Avusturya'daki Türk ve İslam düşmanlığının bir yansımasıdır. Ben de Dışişleri Bakanı'na 'kusura bakma Avusturya'ya geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim' dedim" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

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