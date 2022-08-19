Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Karl Nehammer, felakete ilişkin Avusturya halkı için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.???????

Kaynak: AA

Avusturya, Fırtına, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avusturya'da şiddetli fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

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