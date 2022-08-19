Avusturya'da şiddetli fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Avusturya'da şiddetli fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

19.08.2022 12:39
Avusturya'da şiddetli fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Avusturya'nın güneyindeki 4 eyalette etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

Avusturya'nın güneyindeki 4 eyalette etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

Ülkenin Karintiya, Tirol, Steiermark ve Aşağı Avusturya eyaletlerinde dün öğleden sonra yaşanan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Karintiya eyaletine bağlı Wolfsberg bölgesinde dün Aziz Andraer Gölü'nde yüzen 2 çocuğun fırtına nedeniyle devrilen ağaçların altında kalarak ölmesinin ardından, Aşağı Avusturya eyaletinde 3 kişi de aynı nedenden hayatını kaybetti.

Polis, yaptığı açıklamada, Gaming beldesinde 3 kadının, devrilen ağaçların altında kalarak öldüğünü bildirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede çok sayıda eve elektrik verilemedi. Tren seferlerinin iptal edildiği bölgede, otoyollar ve ana caddeler trafiğe kapatıldı.

Hızı saatte 140 kilometreye ulaşan fırtınanın neden olduğu felakette yaralanan 20'ye yakın kişi, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Karl Nehammer, felakete ilişkin Avusturya halkı için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.???????

YORUMLAR
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26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu (2) 26 gündür aranıyordu, sulama kanalında tüfekle vurulmuş cesedi bulundu (2) Avrupa'yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü Avrupa'yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü
Kaynak: AA

Avusturya, Fırtına, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da şiddetli fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avusturya'da şiddetli fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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