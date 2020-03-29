Avusturya'nın kamu televizyonunda Kovid-19 nedeniyle ilk kez Müslümanlara yönelik dini program... - Son Dakika

Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında cami ve ibadethanelerin kapalı olması nedeniyle ülkenin kamu yayıncı kuruluşu Avusturya Radyo ve Televizyonu'nda (ORF) ilk defa Müslümanlara yönelik dini içerikli program yayımlandı.

Ülkenin en büyük yayın kuruluşu olan ORF'nin 65 yıllık tarihinde ilk kez gerçekleştirilen programda hem virüsle mücadele hem de İslam dininde dayanışma ve yardımlaşmanın önemini anlatma imkanı bulan imam ve KPH Din Dersi Öğretmenleri Eğitim Yüksek Okulu'nda Öğretim Görevlisi Ramazan Demir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Demir, camilerin kapalı olması nedeniyle Müslümanların toplu halde ibadet etme imkanının bulamadığını anımsatarak, ORF'ye Avusturya İslam Cemaati'ne (İGGÖ) ülkedeki 800 bine yakın Müslüman azınlığa yönelik program yapma olanağı sunduğu için teşekkür etti.

Küresel salgının insanları yalnız fiziki açıdan değil, aynı zamanda manevi açıdan da çok yıprattığını ifade eden Demir, hazırlanan program vesilesiyle hem ülkedeki Müslümanlar hem de toplumun geneline seslenme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Demir, programda özellikle yardımlaşma ve dayanışmanın İslam dinindeki önemine işaret ederek, din, dil ve ırk ayrımı yapılmaksızın birlik ve beraberlik ruhuyla pandeminin üstesinden gelinebileceğine dikkati çektiğini ifade etti.

Müslümanlara yönelik ön yargılar

Programın aynı zamanda toplumda İslam ve Müslümanlara yönelik ön yargıların kırılmasına da katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Demir, "İnsanlar, İslam ve Müslümanlar hakkında ya çok az şey biliyor ya da yanlış bilgiye sahipler. Bu durum ne yazık ki ön yargılara yol açıyor. Biz de elimizden geldiği kadar İslam'a ve Müslümanlara yönelik doğruları aktararak, yanlış anlaşılmaların giderilmesi için bu programda özel bir çaba sarf ettik." dedi.

Demir, çekimler sırasında yaşadığı bir diyaloğa da değinerek, "Programın yapım sorumlusu, ezan ve Kur'an-ı Kerim tilavetinden çok etkilendiğini söyledi. Bu beni çok memnun etti. Ayrıca bana 'dininizde o kadar çok güzel şey var ki çoğu insanın bunlardan haberi yok' dedi." ifadesini kullandı.

"Boş bir camide vaaz vermek beni çok duygulandırdı"

Cemaatin bulunmadığı, boş bir camide vaaz vermenin kendisini çok etkilediğini belirten Demir, "Bir kez daha biz insanoğlunun ne kadar aciz varlıklar olduğumuzu idrak ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, konuşmasında, İGGÖ'nün bünyesinde bulunan 350 camiyi ihtiyaç durumunda hastaların bakımı için Avusturya devletinin hizmetine sunduğunu, mecburiyet dışında evde kalarak virüsün yayılmasının önlenmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Aile içinde daha verimli vakit geçirmenin önemine dikkati çeken Demir, yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarının giderilmesinde duyarlı olunmasını ve komşu hakkının İslam'daki yerinin unutulmamasını istedi.

Demir, programda sırasıyla önce Almanca vaaz verdiğini, ezan ve Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri okuduktan sonra bunların anlamlarını Almanca'ya tercüme ettiğini, daha sonra Almanca dua ile programı sonlandırdığını sözlerine ekledi.

Virüs nedeniyle ölü sayısı 86'ya çıktı

Avusturya'da virüs nedeniyle vaka sayısı 8 bin 291'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 86'ya ulaştı.

Ülkede virüsün yayılmasını önlemek için geçen hafta dışarı çıkmaya ve sosyal yaşamı kısıtlamaya yönelik kararlar alınmış, bu kapsamda camilerde cuma namazı başta olmak üzere toplu ibadetlere ara verilmişti.