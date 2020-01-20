Avusturya'nın 'popüler' kasabası Hallstatt turist sayısını azaltmak için önlem alıyor

Avusturya'nın Dağlık Salzkammergut bölgesindeki 780 nüfuslu bu küçük kasaba, özellikle kış aylarında yaşanan turist akınını frenlemek adına bir dizi önlem almaya hazırlanıyor.

Avusturya'nın son yıllardaki en 'popüler' kasabası Hallstatt yoğun turist ilgisinden şikayetçi.

Avusturya'nın Dağlık Salzkammergut bölgesindeki 780 nüfuslu bu küçük kasaba, özellikle kış aylarında yaşanan turist akınını frenlemek adına bir dizi önlem almaya hazırlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

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