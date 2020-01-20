Avusturya'nın 'popüler' kasabası Hallstatt turist sayısını azaltmak için önlem alıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avusturya'nın 'popüler' kasabası Hallstatt turist sayısını azaltmak için önlem alıyor - Son Dakika Dünya

Avusturya'nın 'popüler' kasabası Hallstatt turist sayısını azaltmak için önlem alıyor

18 dakika önce

Avusturya'nın Dağlık Salzkammergut bölgesindeki 780 nüfuslu bu küçük kasaba, özellikle kış aylarında yaşanan turist akınını frenlemek adına bir dizi önlem almaya hazırlanıyor.

Avusturya'nın 'popüler' kasabası Hallstatt turist sayısını azaltmak için önlem alıyor, System.String[]

Avusturya'nın son yıllardaki en 'popüler' kasabası Hallstatt yoğun turist ilgisinden şikayetçi.


Avusturya'nın Dağlık Salzkammergut bölgesindeki 780 nüfuslu bu küçük kasaba, özellikle kış aylarında yaşanan turist akınını frenlemek adına bir dizi önlem almaya hazırlanıyor.

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Avusturya, turist, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:02 
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