Son Dakika Haberleri: Avusturya Ordusuna Irkçı Askerlere Müsamaha Talimatı!

Avusturya Ordusuna Irkçı Askerlere Müsamaha Talimatı!

41 dakika önce

AVUSTURYA'nın önde gelen gazetelerinden Der Standard'ın haberine göre yaklaşık bir buçuk ay önce ordu içinde paylaşılan bir iç talimatta, ırkçı Kimlikçiler Hareketi üyesi askerlerin sakıncalı olarak görülmeyeceği ve görevlerinden atılmayacakları belirtildi.

Avusturya Ordusuna Irkçı Askerlere Müsamaha Talimatı!, System.String[]
AVUSTURYA'nın önde gelen gazetelerinden Der Standard'ın haberine göre yaklaşık bir buçuk ay önce ordu içinde paylaşılan bir iç talimatta, ırkçı Kimlikçiler Hareketi üyesi askerlerin sakıncalı olarak görülmeyeceği ve görevlerinden atılmayacakları belirtildi. Orduda, kısa süre öncesine kadar ırkçı oluşuma üye askerlerin, 'yasaklı, sakıncalı' olarak fişlendiği, bu kişilerin ya pasif görevlere verildiği ya da tamamen görevden el çektirildiği anımsatarak, söz konusu talimatla ırkçı gruba yönelik tutumun esnekleştirildiği savunuldu.

BİLGİMİZ DIŞINDA HAZIRLANDI

Konuya ilişkin açıklama yapan koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) Savunma Bakanı Mario Kunasek, talimatnamenin bakanlığın bilgisi dışında hazırlandığını ileri sürerek orduda aşırıcılığın yerinin olmadığını söyledi. Kunasek, istihbarat raporlarına göre mülteci ve Müslüman karşıtı Kimlikçiler Hareketinin aşırılıkçı grup olarak tanımlandığını, bu nedenle gazetenin haberinde yer alan talimatın iptal edildiğini, eski uygulamaya geri dönüldüğünü açıkladı.

ÜLKEMİZİN İMAJI ZEDELENMEMELİ

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ordunun ırkçı gruba üye askerlere yönelik paylaştığı talimatnameye sert tepki göstererek, "Aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış bir derneğin orduda yeri olamaz. Avusturya'nın imajı zedelenmemeli" dedi. Van der Bellen, ordunun iç denetimlerinin artırılması gerektiğine işaret ederek, ordu mensuplarıyla aşırı sağcı herhangi bir grup arasındaki bağlantıya kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Başbakan Sebastian Kurz da aşırı sağcı gruba ilişkin tutumun açık olduğunu, bu gruba yönelik yumuşama veya tolerans gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Başbakan Kurz'un ırkçı gruba ilişkin tutumunun inandırıcı olmadığını savunan muhalefet, orduda aşırı sağcı unsurların rahatlıkla otomatik silahlara erişiminin akıl dışı olduğunun altını çizerek Savunma Bakanı Kunasek'e de tepki gösterdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:54 

Ordu, Avusturya, Güncel
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