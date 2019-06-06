Son Dakika Haberleri: Avusturya polisi şoke etti: Protestocunun kafasını eziyorlardı
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Avusturya polisi şoke etti: Protestocunun kafasını eziyorlardı

50 dakika önce

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da düzenlenen iklim protestosu sırasında 28 yaşındaki Anselm Schindler isimli genci yere yere yatırıp gözaltına almak isteyen polis, az daha gencin ölümüne neden oluyordu.

Avusturya polisi şoke etti: Protestocunun kafasını eziyorlardı, System.String[]
AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da düzenlenen iklim protestosu sırasında 28 yaşındaki Anselm Schindler isimli genci yere yere yatırıp gözaltına almak isteyen polis, az daha gencin ölümüne neden oluyordu. Kafası polis aracının tekerine yakın olan genç; polis aracının hareket etmesiyle ölümle burun buruna geldi. Polisler ezilmek üzere olan genci son anda kenara çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

PROTESTOLARA KATILMADIM BİLE

Avusturya medyasına konuşan Anselm Schindler, "Protestolara katılmamıştım. Ne olduğunu bile anlayamadım. Polis beni yere yatırdı. Onlara sadece fotoğraf çektiğimi söyledim. İki polis memuru beni yere yatırarak aracın altına sürükledi" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:48 
Viyana, Polis, Avusturya, Güncel
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