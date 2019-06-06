Avusturya polisi şoke etti: Protestocunun kafasını eziyorlardı
50 dakika önce
AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da düzenlenen iklim protestosu sırasında 28 yaşındaki Anselm Schindler isimli genci yere yere yatırıp gözaltına almak isteyen polis, az daha gencin ölümüne neden oluyordu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:48
AVUSTURYA'nın başkenti Viyana
'da düzenlenen iklim protestosu sırasında 28 yaşındaki Anselm Schindler isimli genci yere yere yatırıp gözaltına almak isteyen polis, az daha gencin ölümüne neden oluyordu. Kafası polis aracının tekerine yakın olan genç; polis aracının hareket etmesiyle ölümle burun buruna geldi. Polisler ezilmek üzere olan genci son anda kenara çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
PROTESTOLARA KATILMADIM BİLE Avusturya
medyasına konuşan Anselm Schindler, "Protestolara katılmamıştım. Ne olduğunu bile anlayamadım. Polis beni yere yatırdı. Onlara sadece fotoğraf çektiğimi söyledim. İki polis memuru beni yere yatırarak aracın altına sürükledi" dedi.
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