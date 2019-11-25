Son Dakika Haberleri: Avusturya polisi, soruşturma açtığı aşırı sağcı partinin Alpler'de gizlediği külçe altınları buldu
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Avusturya polisi, soruşturma açtığı aşırı sağcı partinin Alpler'de gizlediği külçe altınları buldu

6 saat önce

Avusturya Özgürlükler Partisi’nin (FPÖ) eski lideri ve eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan bir aramada önemli miktarda altın külçesi bulundu.

Avusturya polisi, soruşturma açtığı aşırı sağcı partinin Alpler'de gizlediği külçe altınları buldu, System.String[]

Avusturya Özgürlükler Partisi'nin (FPÖ) eski lideri ve eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan bir aramada önemli miktarda altın külçesi bulundu.


Aşırı sağcı FPÖ yönetimi, Avusturya'nın İtalya ile sınırındaki Alp Dağları bölgesinin Tyrol kasabasındaki bir konukevinde bulunan külçe altınların, 2008 yılındaki mali krizin ardından yatırım için parti adına alındığını kabul etti.

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Başbakan Yardımcısı, Christian Strache, Avusturya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:24 
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