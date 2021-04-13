Avusturya Sağlık Bakanı Anschober'den istifa kararı - Son Dakika

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, korona virüs salgını sırasında yorulduğunu belirterek yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etme kararı aldı.

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, gerçekleştirdiği basın toplantısında, istifa kararını açıkladı. Bakan Anschober, "On yılların en kötü sağlık krizinde ülkenin yüzde 100 zinde olan bir Sağlık Bakanına ihtiyacı var. Bu, şu anda ben değilim" ifadelerini kullanarak tansiyon probleminin olduğunu belirtti. "15 ay önce çok güzel ve zorlu bir işe başladım. 15 ay değil, 15 yıl olmuş gibi geliyor" diyen Anschober, 1 yıldan fazla süredir tam gün tatil yapmadığını ve bunun da sağlığına zarar verdiğini dile getirdi.

Bakan Anschober, ülkede korona virüs salgınından önce Ocak 2020'de koalisyon hükümeti kurulduğunda göreve başlamıştı. 60 yaşındaki eski bir gazeteci ve öğretmen olan Anschober, salgının zorluklarına ilişkin sabırlı olan ve bu yöndeki açıklamalarıyla tanınan ülkenin en popüler politikacılarından biriydi. Anschober, hükümet kanadında yüksek enfeksiyon sayıları karşısında daha sıkı karantina önlemleri isterken, aradığı desteği bulamamıştı. - VİYANA