Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden istifa etti

Avusturya hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

"SALGIN SÜRECİNDE SAĞLIKLI OLMAK ZORUNDAYIM"

Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle koronavirüs sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.

GÖREVE BAŞLADIĞINDA KORONA PATLAK VERDİ

İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra Covid-19 salgını ile mücadele etmek zorunda kaldı.