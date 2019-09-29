Avusturya sandık başında
1 saat önce
Avusturya'da 33'üncü hükümetin belirleneceği seçimlerde, 8 parti ve 27'si Türk kökenli bin 476 milletvekili adayı meclise girmek için yarışıyor.
Avusturya'da 33'üncü hükümetin belirleneceği seçimlerde, 8 parti ve 27'si Türk kökenli bin 476 milletvekili adayı meclise girmek için yarışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:16
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak açıklama: Türk futbol tarihinin en kötü derbilerinden biri Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı Hamsi bollaşınca fiyatı 25 TL'den 10 TL'ye düştü Tofaş 2 milyonuncu Doblo'yu üretti