Son Dakika Haberleri: Avusturya sandık başında
Son Dakika Ekonomi Haber

Avusturya sandık başında

1 saat önce

Avusturya'da 33'üncü hükümetin belirleneceği seçimlerde, 8 parti ve 27'si Türk kökenli bin 476 milletvekili adayı meclise girmek için yarışıyor.

Avusturya sandık başında, System.String[]

Avusturya'da 33'üncü hükümetin belirleneceği seçimlerde, 8 parti ve 27'si Türk kökenli bin 476 milletvekili adayı meclise girmek için yarışıyor.

Milletvekili, Avusturya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak açıklama: Türk futbol tarihinin en kötü derbilerinden biri
Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı Hamsi bollaşınca fiyatı 25 TL'den 10 TL'ye düştü Tofaş 2 milyonuncu Doblo'yu üretti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 12:16:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya sandık başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]