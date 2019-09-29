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Avusturya sandık başında

10 dakika önce

Avusturya'da oy verme işleminin sürdüğü erken genel seçimlerde, eski Başbakan ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner oy kullandı.

Avusturya'da oy verme işleminin sürdüğü erken genel seçimlerde, eski Başbakan ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner oy kullandı.

Oy vermeye nişanlısıyla gelen ÖVP Genel Başkanı Kurz, basına yaptığı açıklamada, sandıktan birinci parti olarak çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Kurz, ÖVP'siz bir koalisyon seçeneğinin olamayacağı oranda oy almak istediklerini, seçim kampanyasında bu doğrultuda çalıştıklarını belirtti.

Seçime katılımın yüksek olmasının önemine işaret eden Kurz, partisi için iyi bir sonuç elde etmeyi umduğunu dile getirdi.

SPÖ Genel Başkanı Wagner de iyi bir seçim kampanyası yürüttüklerine vurgu yaparak ülke sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini kampanya sürecinde seçmelerle paylaştıklarını söyledi.

Wagner, seçim sonuçlarının ülke için faydalı olması temennisinde bulundu.

183 sandalye için bin 476 milletvekili adayı yarışıyor

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.

Avusturya'nın 33. hükümetinin belirleneceği seçimlerde, 183 sandalyeli meclise girebilmek için ulusal çapta 8 parti ve 27'si Türk kökenli bin 476 milletvekili adayı yarışıyor.

Ülkede 6 milyon 400 bin seçmen bulunuyor.

Avusturya sandık başında

Avusturya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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