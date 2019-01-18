Avusturya Suç İşleyen Mültecileri Sınır Dışı Edecek

KRONEN gazetesine konuşan Kickl, iltica başvuruları reddedilmiş kişilerin sınır dışı edilmeleri ve suça bulaşmış mültecilerin iltica başvurularının reddedilerek geldikleri ülkelere gönderilmeleri yönünde ağırlaştırılması planlanan iltica yasasına ilişkin detayları aktardı.

KRONEN gazetesine konuşan Kickl, iltica başvuruları reddedilmiş kişilerin sınır dışı edilmeleri ve suça bulaşmış mültecilerin iltica başvurularının reddedilerek geldikleri ülkelere gönderilmeleri yönünde ağırlaştırılması planlanan iltica yasasına ilişkin detayları aktardı. Kickl, ülkede geçen yıl yaşanan suç olaylarında yabancı faillerin oranının artış gösterdiğini ileri sürerek, hükümet olarak olumsuz gelişmeler karşısında acil önlemler alacaklarını söyledi.



İltica başvurusu reddedilmiş ya da büyük suç işlemiş Suriyelilerin, iç savaşın sürdüğü ülkelerine gönderileceğini ifade eden Kickl, "Suriye ile iade anlaşması yapacağız, bu etkili olacak" ifadelerini kullandı.



Kickl, söz konusu anlaşmanın yapılmasının zaman alabileceğini, bu nedenle Suriyelilerin üçüncü bir ülkeye de sınır dışı edilebileceğini söyledi.



Kicl, "Şiddete meyilli ve suç işleyen mültecileri sınır dışı edilememeleri durumunda, bir geçiş noktasında tutacağız. Örneğin havalimanı yakınlarında bir geçiş bölgesi olabilir. Bu kişiler için yalnız bir seçenek olacak, ülkelerine geri dönmeleri" değerlendirmesinde bulundu.

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