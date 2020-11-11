Avusturya terörle mücadeleye yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Avusturya terörle mücadeleye yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirmeye hazırlanıyor

11.11.2020 17:19
Avusturya terörle mücadeleye yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirmeye hazırlanıyor, System.String[]

Avusturya'da 2 Kasım'da 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısı sonrasında hükümet, yabancı terörist savaşçı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra cezasını tamamlamış kişilerin denetim altında tutulması için elektronik kelepçe uygulamasını hayata geçirecek.

Avusturya'da 2 Kasım'da 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısı sonrasında hükümet, yabancı terörist savaşçı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra cezasını tamamlamış kişilerin denetim altında tutulması için elektronik kelepçe uygulamasını hayata geçirecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele kapsamında hükümetin Bakanlar Kurulunda görüştüğü "anti-terör yasa paketine" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurz, Avusturya'dan 300'ün üzerinde kişinin DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkeden ayrıldığını, bunların yarısının ülkeye geri döndüğünü belirterek, büyük bir kısmının cezaevinde olduğunu, azda olsa cezasını tamamlamış ve dışarıda yaşamına devam edenlerin de bulunduğunu söyledi.

Yabancı terörist savaşçıların Avrupa için tehlike arz ettiğini yineleyen Kurz, yeni yasa tasarısı kapsamında cezasını tamamlamış ancak radikal görüşlerden arınmamış ve toplum için tehlike oluşturmaya devam eden kişilerin yeniden cezaevine gönderilebileceğini dile getirdi.

Elektronik kelepçe yoluyla takip

Kurz, söz konusu terör suçlularının cezaevi sonrasında serbest dolaşmalarının sınırlandırılması gerektiğini, bu kişileri elektronik kelepçe yoluyla takip edileceklerini kaydetti.

Yabancı terörist savaşçılar ya da terör suçlamasıyla ceza almış özellikle çifte vatandaşların Avusturya vatandaşlığından çıkarılabileceğini dile getiren Kurz, terörizmi beslediği iddiasında bulunduğu "siyasal İslam'a" yönelikte yeni önlemlerin de uygulanacağını anlattı.

Kurz, siyasal İslam'a yönelik suç unsuru oluşturan konuların belirleneceğini, bizzat terörle ilişkisi olmayan ancak terörün yeşermesine zemin hazırlayan kişi ya da gruplara yönelik çeşitli yaptırımların hayata geçirileceğini söyledi.

Uyum Bakanı Susanne Raab da din motifli aşırıcılığa karşı yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini, "siyasal İslam'ın" Avusturya'da yasaklanması için gerekli hukuki zeminin oluşturulacağını aktardı.

Raab, sembol ve dernek yasasının kapsamının genişletileceğini, böylelikle aşırı oluşumlara ait sembollerin yayılmasının önleneceğini, radikal görüşlere sahip dernek ve oluşumların daha hızlı kapatılmasının sağlanacağını ifade etti.

Camilerde görev alan imamların kayıt altına alınacağını, özellikle yurt dışından gelen vaizlerin mercek altında tutulacağını dile getiren Raab, hükümetin Avusturya'da yasaklamayı planladığı, teröre zemin hazırladığı iddiasında bulunduğu siyasal İslam'ın tam olarak ne anlama geldiğine yönelik bir soruyu ise cevapsız bıraktı.

Avusturya, Yabancı, Kasım, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya terörle mücadeleye yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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