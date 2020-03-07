Avusturya, Türk otobüsündeki kaçak koruyucu maskelere el koydu - Son Dakika

Avusturya gümrük yetkilileri, bir Türk şirketine ait otobüste bulduğu 21 bin kaçak koruyucu maskeye el koydu. Tek kullanımlık maskelerin piyasa değerinin 50 bin euro olduğu belirtiliyor.Yeni koronavirüs salgını nedeniyle koruyucu maskelere birçok ülkede talep artarken, Avusturya'da bir Türk şirketine ait yolcu otobüsünde çok sayıda kaçak koruyucu maske tespit edildi. Avusturya haber ajansı APA'nın haberine göre, Viyana Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı memurlar tarafından, başkent Viyana yakınlarındaki Inzersdorf'ta durdurulan otobüste yapılan aramada 21 bin adet tek kullanımlık koruyucu maske bulundu. Ayrıca otobüste bulunan 25 kilogram et, bin 200 sigara ve çeşitli ürünlere de el kondu. Maskelerin piyasa değerinin 50 bin euro olduğu tahmin ediliyor.



APA'nın haberinde, yaşı 40 ile 50 arasında değişen dört şoför ile üç otobüs yolcusunun, Türkiye- Almanya seferi yaptığı belirtildi. Avusturya Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, söz konusu Türk otobüs şirketine ait araçlarda, geçmişte de kaçak ürünler tespit edilmişti. Otobüs şirketine soruşturma açılırken, kaçak ürünlerle yakalananlara para cezası verildiği belirtildi.



Koruyucu maske önlemleri



Koruyucu maske ve giysilere olan talep arttığı için birçok ülke bu ürünlerin ticaretinde yeni düzenlemeler getirdi. Türkiye Ticaret Bakanlığı, ülkede ihtiyaç olabilir gerekçesiyle koruyucu maske, tıbbi eldiven ve koruyucu tulum gibi ürünlerin ihracatını geçen hafta aldığı kararla ön izne bağladı.



Alman hükümeti de, koruyucu maske ve giysiler ile eldiven gibi ürünlerin ihracatını yasakladı. Çek Cumhuriyeti de koruyucu ürünlerin yanı sıra dezenfektan maddelerin ihracatına yasak getirdi. Fransa da ise koruyucu maskeler ancak reçete ile satın alınabiliyor.



