Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz krizine karşı iş birliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz krizine karşı iş birliği yapacak

13.07.2022 01:30
Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz krizine karşı iş birliği yapacak

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan enerji sorunu nedeniyle Avusturya ve Almanya, olası bir doğal gaz krizini aşmak için iş birliği yapma hususunda ortak bir bildiri imzaladı.

Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan enerji sorunu nedeniyle Avusturya ve Almanya, olası bir doğal gaz krizini aşmak için iş birliği yapma hususunda ortak bir bildiri imzaladı.

Başkent Viyana'ya resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avusturya Çevre ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler ile olası bir doğal gaz darboğazına karşı iki ülke arasında gaz akışını güvence altına almak için ortak bildiriye imza attı.

Habeck, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler ile de görüştü.

"Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız"

Zor dönemlerden geçildiğini kaydeden Habeck, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek "Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız, bunun için de bilinçli kullanmayı yeniden öğrenmek gerekiyor." dedi.

"Doğal gaz tedarikinde birbirimize yardımcı oluyoruz." şeklinde konuşan Habeck, Kuzey Akım 1 doğal gaz hattında yaşanan teknik sorunun giderilmesini beklediklerini ifade etti.

"Doğal gaz tedariki için Avrupa dayanışma içinde olmalı"

İki ülke arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Van der Bellen de halihazırda yaşanan sorunların aşılmasında iş birliğinin önemine işaret ederek "Doğal gaz tedarikini güvence altına alabilmek için Avrupa'nın dayanışma içinde olması çok belirleyici. Bu nedenle Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz acil durumunda iş birliği yapma hususunda anlaştı." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında yapılan anlaşma; doğal gaz depolama tesislerinin kullanımı, doğal gaz arzının çeşitlendirilmesi ve gaz sıkıntısı durumunda dahi borulardan gaz akışının sağlanması için karşılıklı destek olunmasını kapsıyor.

YORUMLAR
500
Serdar Saatçı oyundan alınmasına sinirlenip soyunma odasının kapısını teklemedi! Beşiktaş yönetimi oyuncuyu kadro dışı bıraktı Serdar Saatçı oyundan alınmasına sinirlenip soyunma odasının kapısını teklemedi! Beşiktaş yönetimi oyuncuyu kadro dışı bıraktı SPOR Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı SPOR Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı
Kaynak: AA

Avusturya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz krizine karşı iş birliği yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 01:47:22. #1.13#
SON DAKİKA: Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz krizine karşı iş birliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement