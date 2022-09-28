Avusturya ve İsviçre'den düzensiz göçe karşı iş birliği - Son Dakika
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Avusturya ve İsviçre'den düzensiz göçe karşı iş birliği

28.09.2022 23:46
Avusturya ve İsviçre'den düzensiz göçe karşı iş birliği

Avusturya ve İsviçre, son aylarda düzensiz göçmen sayılarındaki artış nedeniyle iş birliği yapma kararı aldı.

Avusturya ve İsviçre, son aylarda düzensiz göçmen sayılarındaki artış nedeniyle iş birliği yapma kararı aldı.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, İsviçreli mevkidaşı Karin Keller-Sutter ile Zürih'te yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin düzensiz göçe karşı eylem planı hayata geçirmeye karar verdiğini bildirdi.

Buna göre, taraflar, düzensiz göçle mücadelede daha yoğun iş birliği yapacak. İki ülke sınırında ortak çalışmaların artırılacağı, trenlerde kontrollerin sıkılaştırılacağı kaydedildi.

Ayrıca Sırbistan başta olmak üzere Balkan ülkelerine vize hususunda baskı yapılacağı, Hindistan, Pakistan, Tunus gibi ülkelerden vizesiz bu ülkelere seyahat edilebildiği, bu durumun da düzensiz göçmen oranının artmasına yol açtığı belirtildi.

Slovakya sınırında yeniden kontroller başlıyor

İçişleri Bakanı Karner, yarından itibaren Slovakya sınırında yeniden kontrollerin başlayacağını duyurdu.

Karner, komşu ülke Çekya'nın da sınır kontrollerine başladığını hatırlatarak "İnsan kaçakçılarından önce harekete geçmemiz gerekiyor." dedi

Slovakya'dan tepki

Slovakya Başbakanı Eduard Heger ise Çekya'nın yeniden iki ülke sınırında kontrollere başlamasına tepki göstererek, Avrupa Birliği (AB) sınırları dışında düzensiz göçle mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

Heger, Sırbistan sınırında kontrollerin yoğunlaştırılması için Macaristan'a destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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