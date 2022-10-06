Avusturya ve Macaristan göçmen krizinde Sırbistan'a yardım edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Avusturya ve Macaristan göçmen krizinde Sırbistan'a yardım edecek

06.10.2022 23:35

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Avusturya ve Macaristan, son dönemde "patlama yaşayan" göçmen akınını durdurmak için Sırbistan'a destek olacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Avusturya ve Macaristan, son dönemde "patlama yaşayan" göçmen akınını durdurmak için Sırbistan'a destek olacak.

Göçmen meselesini sağlıklı yönetmek amacıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen toplantının ardından Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ortak basın toplantısı düzenledi.

Karner, yaptığı açıklamada, sınır ötesi suçların sınır ötesi iş birliği getirdiğini ifade ederek, "Avusturya, göç krizinden büyük ölçüde etkilenen ülkelerden. Bu yılın başından bu yana 58 bin kişi sığınma talebinde bulundu ancak birçoğu gerekli koşulları yerine getiremiyor." dedi.

Avusturya, Macaristan ve Sırbistan'ın sınır güvenliği noktasında ortak çalışacaklarına işaret eden Karner, Avusturya polisinin Avusturya-Macaristan ve Sırbistan-Macaristan sınırında görev alacağını söyledi.

Szijjarto da ülkesinin iki taraftan göç baskısı yaşadığına dikkati çekerek, "Doğu'dan Ukraynalı göçmenler geliyor. Bugüne kadar Macaristan'a 1,5 milyon kişi geldi. Sırbistan ile olan güney sınırı ise sürekli bir baskı hatta kuşatma altında." diye konuştu.

İnsan kaçakçılığı yapanların silahlı olduğunu ve polise ateş açmakta tereddüt etmediğini belirten Szijjarto, "Göçmen sayısı inanılmaz. Macaristan, Sırbistan sınırından gelen 195 bin yasa dışı göçmeni durdurdu." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, son dönemde Balkan rotasının yeniden baskın olmaya başladığını dile getirerek, Sırbistan'ın iş birliğinde AB sınırlarını korumayı amaçladıklarını ve Sırbistan'a gerekli yardımın yapılacağını kaydetti.

Vulin ise göçmenlere ilişkin insanlık krizi değil, "suç çeteleri"nin gündemde olduğunu söyleyerek, Sırbistan, Avusturya ve Macaristan'ın sadece sınırlarını değil, vatandaşlarının refahını da korumak için güç birliği yaptığını vurguladı.

Sırbistan'ın göçmenler için park alanı olmasına izin vermeyeceklerine işaret eden Vulin, halkın gündelik hayatlarının değişmesini de istemediklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Avusturya ve Macaristan göçmen krizinde Sırbistan'a yardım edecek Avusturya ve Macaristan göçmen krizinde Sırbistan'a yardım edecek
Kaynak: AA

Macaristan, Sırbistan, Avusturya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya ve Macaristan göçmen krizinde Sırbistan'a yardım edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 06:01:57. #1.12#
SON DAKİKA: Avusturya ve Macaristan göçmen krizinde Sırbistan'a yardım edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement