Avusturya ve Macaristan göçmen krizinde Sırbistan'a yardım edecek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Avusturya ve Macaristan, son dönemde "patlama yaşayan" göçmen akınını durdurmak için Sırbistan'a destek olacak.

Göçmen meselesini sağlıklı yönetmek amacıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen toplantının ardından Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ortak basın toplantısı düzenledi.

Karner, yaptığı açıklamada, sınır ötesi suçların sınır ötesi iş birliği getirdiğini ifade ederek, "Avusturya, göç krizinden büyük ölçüde etkilenen ülkelerden. Bu yılın başından bu yana 58 bin kişi sığınma talebinde bulundu ancak birçoğu gerekli koşulları yerine getiremiyor." dedi.

Avusturya, Macaristan ve Sırbistan'ın sınır güvenliği noktasında ortak çalışacaklarına işaret eden Karner, Avusturya polisinin Avusturya-Macaristan ve Sırbistan-Macaristan sınırında görev alacağını söyledi.

Szijjarto da ülkesinin iki taraftan göç baskısı yaşadığına dikkati çekerek, "Doğu'dan Ukraynalı göçmenler geliyor. Bugüne kadar Macaristan'a 1,5 milyon kişi geldi. Sırbistan ile olan güney sınırı ise sürekli bir baskı hatta kuşatma altında." diye konuştu.

İnsan kaçakçılığı yapanların silahlı olduğunu ve polise ateş açmakta tereddüt etmediğini belirten Szijjarto, "Göçmen sayısı inanılmaz. Macaristan, Sırbistan sınırından gelen 195 bin yasa dışı göçmeni durdurdu." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, son dönemde Balkan rotasının yeniden baskın olmaya başladığını dile getirerek, Sırbistan'ın iş birliğinde AB sınırlarını korumayı amaçladıklarını ve Sırbistan'a gerekli yardımın yapılacağını kaydetti.

Vulin ise göçmenlere ilişkin insanlık krizi değil, "suç çeteleri"nin gündemde olduğunu söyleyerek, Sırbistan, Avusturya ve Macaristan'ın sadece sınırlarını değil, vatandaşlarının refahını da korumak için güç birliği yaptığını vurguladı.

Sırbistan'ın göçmenler için park alanı olmasına izin vermeyeceklerine işaret eden Vulin, halkın gündelik hayatlarının değişmesini de istemediklerini kaydetti.