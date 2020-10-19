Avusturya ve Polonya'da Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler - Son Dakika

Avusturya ve Polonya'da Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler

19.10.2020 15:11
Avusturya ve Polonya'da Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler, System.String[]

Avusturya ve Polonya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni önlemler hayata geçirme kararı aldı.

Avusturya ve Polonya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni önlemler hayata geçirme kararı aldı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz beraberindeki bakanlarla düzenlediği ortak basın toplantısında son 3 haftada iki katına çıkan günlük vaka sayılarının düşürülmesine ilişkin yeni kararları açıkladı.

Kurz, Avrupa'da ikinci dalganın ciddi oranda etkili olduğunu belirterek, Avusturya'daki günlük verilerin bu hızla ilerlemesi durumunda aralıkta vaka sayısının 6 binlere ulaşabileceğini söyledi.

Özel toplantı ve etkinliklerde virüsün kontrolsüz yayıldığına dikkati çekerek, kapalı alanlarda yapılan özel toplantıların 6, açık alandaki etkinliklerin ise 12 kişiyle sınırlandırılacağını bildiren Kurz, futbol müsabakası, tiyatro, sinema gibi profesyonel etkinlikler de ise kapalı alanlarda katılımın 1000, açık alanlarda ise 1500 katılımcıyla sınırlandırılacağını kaydetti.

Kurz, bölgelere göre farklı uygulamaların da hayata geçirileceğini ifade ederek, işletmelerin açılış kapanış saatleri, kamuya açık yerlerde alkol tüketimi gibi bazı düzenlemelere ilişkin her eyaletin kendi durumuna göre yeni tedbirler alacağını kaydetti.

Ülkede bazı çevrelerin Kovid-19 önlemelerine karşı çıktığını ve toplumu bu doğrultuda olumsuz etkilediğine işaret eden Kurz, vatandaşların tedbirlere uyarak, salgın hastalıkla verilen mücadeleye yardımcı olmalarını istedi.

Kurz, tedbirlerin cumadan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Avusturya'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1121 ile toplam 65 bin 927'e, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artışla 904'e çıktı.

Polonya'da futbol sahasından sahra hastanesi

Son dönemde vaka sayılarında ciddi artış yaşanan Polonya'da da hükümet çeşitli önlemler aldı.

Polonya Sağlık Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının tedavisi için yeni sahra hastanelerinin inşa edileceğini ve ülkedeki yatak sayısının 11 bin arttırılacağını söyledi. Bu kapsamda Varşova Ulusal Stadyumu sahra hastanesine dönüştürülecek.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 24 saatte 7 bin 482 vaka tespit edildi.Ülkede toplam vaka sayısı 183 bin 248'e, ölenlerin sayısı ise 41 artarak 3 bin 614'e yükseldi.

Çekya, Macaristan ve Slovakya

Çekya'da son 24 saatte 5 bin 58 yeni vaka kayda geçti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 173 bin 885'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 artarak 1422'ye çıktı.

Macaristan'da son 24 saatte 1478 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 47 bin 768'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 artarak 1173'e yükseldi.

Slovakya'da ise son 24 saatte 860 yeni vaka görüldü. Ülkedeki toplam vaka sayısı 30 bin 695'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artarak 92'ye çıktı.

Avusturya, Polonya, Futbol, Sahra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya ve Polonya'da Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler - Son Dakika

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