Avusturya'ya tır konteyneri altında giriş yapan düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

Avusturya'ya tır konteyneri altında giren 19 yaşındaki Faslı düzensiz göçmen, otoyolda seyir halindeki aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Aşağı Avusturya polisinden yapılan açıklamada, başkent Viyana yakınlarında hareket halindeki tırın altında kalan düzensiz göçmenin olay yerinde öldüğü bildirildi.

Açıklamada, 3'ü Faslı biri Tunuslu 4 düzensiz göçmenin bir tırın altında ülkeye giriş yaptığı, Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Schwechat kasabası yakınlarında göçmenlerden birinin aracın altında kalarak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, diğer 3 düzensiz göçmenin iltica başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki bir gencin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinin insan ticaretinin acımasız yönünü bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.