Avusturyalı bilim adamlarından şaşırtan buluş - Son Dakika

Avusturyalı bilim adamlarından şaşırtan buluş

Avustralyalı bilimadamları, avokado filizlerini dondurarak saklayan ve daha sonra sağlıklı bir bitki yetiştirmek için yeniden canlandıran bir yöntem tasarladıkları duyurdu.

Avusturyalı bilim adamlarından şaşırtan buluş, System.String[]

Avustralyalı bilimadamları, avokado filizlerini dondurarak saklayan ve daha sonra sağlıklı bir bitki yetiştirmek için yeniden canlandıran bir yöntem tasarladıkları duyurdu.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden araştırmacıların, avokado filizlerini dondurarak saklayan ve daha sonra sağlıklı bir bitki yetiştirmek için yeniden canlandıran bir yöntem tasarladıkları açıkladı. Profesör Neena Mitter'in konuyla ilgili olarak "Dondurulmaya ve insan uçuşu mümkün olduğunda Mars'a gönderilmeye hazır uzay çağı avokadoları olduklarını söylemek mümkün" ifadelerini kullandığı aktarıldı. İlk kritik adımları geliştiren Queensland Üniversitesi Doktora Öğrencisi Chris O'Brien'in de amacın önemli avokado çeşitlerini ve temel genetik özellikleri orman yangınları, haşereler gibi olası yıkım tehditlerinden korumak olduğunu söylediği belirtildi.

'FİLİZLERİN YENİDEN CANLANMASI YAKLAŞIK 20 DAKİKA SÜRÜYOR'

Filizlerin, önce alüminyum folyo şeridine ardından soğutulmuş tüpe (cryotube) yerleştirildiği daha sonra da sıvı nitrojen içinde depolandığı belirtildi. Ekip, filizlerin yeniden canlanmasının yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ve iki ay içinde de bitki yapraklarının yeniden çıktığını ifade etti. Ekibin, genel olarak yıl boyunca ve dünyada yaygın olarak kıtlıkla karşılaşan dünya avokado kaynaklarını korumaya bir çözüm bulmak için bu göreve başladığı belirtilirken, bilim adamlarının avokado için dondurarak saklama (cryopreservation) yöntemini ilk kez başarıyla oluşturduğu ve bunun da 40 yıldan fazla bir süredir üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Dondurarak saklamanın genel olarak -320 Fahrenheit derecede saklanan sperm ve yumurtaları dondurmak için kullanıldığı işlemin ayrıca muz, üzüm asması ve elma gibi diğer bitkilerde de kullanıldığı belirtildi.

Queensland Üniversitesi, Avustralya, Bitki, Mars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avusturyalı bilim adamlarından şaşırtan buluş - Son Dakika

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