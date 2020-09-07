Avusturyalı buz adamdan buz fanusta rekor denemesi - Son Dakika

Avusturyalı buz adamdan buz fanusta rekor denemesi

Avusturya, (DHA) ? Avusturya'nın buz adamı olarak bilinen sporcu Josef Koeberl buz fanusta gerçekleştirdiği denemede iki saat 30 dakika 57 saniye kalarak rekor kırdı.

Avusturya'nın buz adamı olarak bilinen sporcu Josef Koeberl koronavirüs (Covid-19) salgınına buzda rekor denemesiyle meydan okudu. Koeberl, 200 kilogramdan fazla buz küpüyle dolu özel yapım bir cam kutuda rekor denemsinde bulundu. Avusturya'nın bu adamı, iki saat 30 dakika 57 saniye kalarak rekor kırdı. Koeberl, Avusturya'nın Melk kentinde gerçekleştirdiği performansıyla kendisine ait 2 saat 8 dakika 47 saniyelik 'En uzun süre tam vücut buz teması' rekorunu yarım saat ile taçlandırdı.