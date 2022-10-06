Avusturyalı çiftçi, arazisinin verimini Türkiye'deki mühendislerin desteğiyle artırıyor

Avusturya'daki bir üzüm bağında yapılan 5G, yapay zeka ve insansız hava araçlarının kullanıldığı akıllı tarım uygulamasında, Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'ndeki mühendislerin desteğiyle üretim verimliliği artırılıyor.

Avusturya'nın Linz şehrindeki bir çiftçinin üzüm bağında, Huawei ve insansız hava aracı servis sağlayıcısı Dronetech iş birliğinde akıllı tarım gerçekleştiriliyor. 5G, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojilerinin bir arada kullanıldığı projede, insansız hava araçları aracılığıyla araziden çeşitli veriler toplanıyor.

Toplanan bu veriler, üretim verimliliğini artırmak için Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'nde geliştirilen yapay zeka veri anlamlandırma yazılımıyla yorumlanıyor. Bu sayede, sadece ihtiyaç olan alanlarda ve gerekli miktarlarda ilaçlama yapılması sağlanıyor.

"5G tarımda büyük değişiklikler ve faydalar sağlayacak"

Huawei Türkiye AR-GE Merkezi 5G ve Yapay Zeka Teknolojileri Proje Yöneticisi Umay Ezgi Kadan, akıllı tarım uygulamasının yapıldığı Avusturya'daki tarım arazisinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son dönemde 5G'nin kullanılmasıyla ilgili insanların aklına ilk olarak yeni bir jenerasyon ve yüksek hızların geldiğini aktaran Kadan, "Bu projede vurgulamak istediğimiz, 5G'ye geçtiğimiz zaman yüksek hızlara erişebilmenin yanı sıra bu teknoloji, dikey endüstriler dediğimiz farklı sektörlerde de büyük değişiklikler ve faydalar sağlayacak. Bu sektörlerden birisi de tarım." diye konuştu.

Kadan, Avusturya'daki akıllı tarım projesinde Huawei Türkiye AR-GE Merkezi olarak, yapay zeka algoritmalarının modellenmesi ve bu modellerin eğitiminde görev üstlendiklerini belirterek, "Bu modellerin bulut servis ortamına entegre edilerek çiftçilerin anlık olarak tarlalarından aldıkları verileri yükleyerek uzaktan da olsa analizler sayesinde bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

"Yapay zeka algoritmalarıyla çiftçilerin önlem almalarını sağlayacağız"

Yaptıkları yapay zeka çalışmasıyla çiftçilerin hayatına üretim verimliliğini ciddi şekilde etkileyen noktalarda katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurgulayan Kadan, şunları kaydetti:

"Tarım arazilerinde çıplak gözle görülemeyen bitkiler üzerinde küçük böcekler ve zararlılar olabilir. Bu noktada, dron yardımıyla görüntüler alıp, bu görüntüleri yapay zeka modelleri yardımıyla anlamlandırmaya çalışacağız. Yapay zeka algoritmalarıyla çiftçilerin mahsullerinin verimini düşüren bu zararlılara karşı önlem almalarını sağlayacağız. Dronların bu işi yapmasındaki temel motivasyon, bir insanın gözüyle günlerce büyük bir alanda yapması gereken bir işi, saat düzeyine indirgeyerek yapabilecek olmak. Bu zaman anlamında ciddi bir verimlilik artışı sağlıyor. Bunu, ayrıca bir insanı görevlendirmeden yapıyorsunuz, bu da giderleri optimize etmeyi sağlıyor.

Ayrıca, bu projeyle çevre kirliliğinin azalması noktasında da değer katmış olacağız. Bugün çiftçilerimiz ne yazık ki geleneksel yöntemlerle bu işi yapmaya çalıştıklarından, bitkilerinin ne kadarlık bir gübre ihtiyacına sahip olduğunu anlayamıyorlar. Yapay zeka teknolojilerini kullanarak, önden tarlanızın hangi bölgesinde daha fazla gübre ihtiyacı varsa burada gübreleme yapma şeklinde optimize ediyorsunuz. Gereksiz gübreleme işleminden bu şekilde uzak durulmuş olunuyor."

"Verimliliği yüzde 50 artırarak, gübre kullanımını düşürmeyi hedefliyoruz"

Umay Ezgi Kadan, çiftçilerin geleneksel yöntemlerde yaklaşık 1.000 dekarlık bir tarım arazisine yaklaşık 15 ton gübre kullandığına işaret ederek, "Yaptığımız bu akıllı tarım çalışmaları sayesinde verimliliği yüzde 50 artırarak, gübre kullanımını 7-8 tona düşürmeyi hedefliyoruz. Bu işlem sonucunda da çiftçiler maliyet avantajı sağlıyor. Yaptığımız bu çalışmalar, 5G'nin ve yapay zekanın kullanımıyla birlikte tarımda üretim verimliliğini yükselttiği için oldukça önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'nin 1.000 mühendis ve araştırmacıyla İstanbul- Ümraniye'de faaliyet gösterdiğine işaret eden Kadan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Merkezimiz, sadece Türkiye içine değil artık yurt dışına da projeler yapar hale geldi. Bu projenin başında Avusturya'daki meslektaşlarımız bizimle temas kurdu. Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bu projede bizimle çalışmayı uygun gördüklerini belirtti. Bu tercih bizi sevindirdi, hemen ekibi kurup çalışmalara başladık. Geldiğimiz noktada, burada sahada uygulandığını görünce de gurur duydum."