Avusturyalı futbolcu David Alaba, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacak - Son Dakika

Avusturyalı futbolcu David Alaba, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacak

16.02.2021 17:21
Avusturyalı futbolcu David Alaba, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacak, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı futbolcu David Alaba, sezon sonunda Alman kulübünden ayrılacağını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı futbolcu David Alaba, sezon sonunda Alman kulübünden ayrılacağını duyurdu.

Alaba, Münih'te düzenlediği basın toplantısında, bu sezondan sonra yeni şeyler yapmaya ve kulüpten (Bayern Münih'ten) ayrılmaya karar verdiğini belirterek, "13 yıldır buradayım ve bu kolay bir karar değildi." ifadesini kullandı.

Gelecek sezon hangi takımda oynayacağına ilişkin kararı henüz vermediğini aktaran tecrübeli futbolcu, Barcelona'nın bir opsiyon olup olmadığı soruya da, menajerlik şirketinin kulüplerle görüştüğünün bir sır olmadığını kaydetti.

28 yaşındaki futbolcu, kendisini geliştirmek ve daha fazla tecrübe kazanmak istediğini belirterek, gelecek sezon bir sonraki adımı atmak istediğini aktardı.

Bayern Münih'in Alaba ile yaptığı sözleşme sezon sonunda sona eriyor.

2008'de Austria Viyana takımından Bayern Münih'e transfer edilen David Alaba, Bayern Münih formasıyla 415 maçta oynadı ve 33 gol attı.

Bayern Münih ile 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını, 9 kez Almanya Şampiyonluk Kupasını ve 6 kez Almanya Kupasını kazanan Alaba, 7 kez de Avusturya'da yılın futbolcusu seçildi.

Bayern Münih, David Alaba, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avusturyalı futbolcu David Alaba, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacak - Son Dakika Spor


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