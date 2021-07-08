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Avusturyalı hukuk profesöründen İslam Yasası'nda yapılan değişikliğe tepki - Son Dakika

Avusturyalı hukuk profesöründen İslam Yasası'nda yapılan değişikliğe tepki

08.07.2021 18:02
Avusturyalı hukuk profesöründen İslam Yasası'nda yapılan değişikliğe tepki, System.String[]

Avusturya'da dün mecliste kabul edilen terörle mücadele yasası kapsamında İslam Yasası'nda da yapılan bazı değişikliklere tepki gösteren Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dinler Hukuku Enstitüsü Başkanı Prof.Dr.

Avusturya'da dün mecliste kabul edilen terörle mücadele yasası kapsamında İslam Yasası'nda da yapılan bazı değişikliklere tepki gösteren Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dinler Hukuku Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Andreas Kowatsch, yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve ayrımcılığa yol açacağını söyledi.

Prof. Dr. Kowatsch, kamu yayıncı kuruluşu ORF'ye yaptığı açıklamada, İslam Yasası'nda yapılan değişikliklerin benzerlerinin diğer dini cemaatlere yönelik hayata geçirilmediğini, bu nedenle "önyargılara dayalı bir ayrımcılığın" söz konusu olduğunu belirtti.

Ülkede yalnızca Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Cemaatinden (İGGÖ), imamların bilgilerinin bulunduğu bir liste ve bu cemaate bağlı derneklere yönelik detaylı bilgi talep edildiğine dikkati çeken Kowatsch, "Bu açıkça bir dini cemaatin iç işlerine müdahaledir ve bu nedenle anayasaya aykırıdır." dedi.

Müslümanların tepkisi sürüyor

İGGÖ Başkanı Ümit Vural da yapılan düzenlemeleri, din özgürlüğüne yönelik kabul edilmesi mümkün olmayan ağır bir saldırı olarak nitelendirdi.

Avusturya Müslüman Gençlik (MJÖ) oluşumu da yaptığı yazılı açıklamada, dün meclisten geçen yasayla Müslümanların dini özgürlüklerinin ayaklar altına alındığını ifade etti.

Açıklamada, bir dine ait yasanın terörle mücadele yasası kapsamında değiştirilmesinin çok farklı anlamlar taşıdığına işaret edilerek, ülkede ilk defa bir dini cemaatin oluru alınmadan bu cemaatin dini özgürlüklerini garanti altına alan yasanın iktidar tarafından değiştirildiğini, bu durumun demokratik değerlen açısından utanç verici olduğu vurgulandı.

İslam Yasası'nda bazı maddelerin düzenlenmesi

Avusturya'da dün iktidardaki Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi tarafından meclise taşınan terörle mücadele yasa tasarısı, parlamentoda sandalyesi bulunan diğer 3 muhalefet partisinin de desteğiyle mecliste kabul edilmişti.

Söz konusu yasa kapsamında, ülkede İslam dininin resmen tanınması ve Müslümanların dini özgürlüklerini garanti altına alan İslam Yasası'nda da değişiklikler yapılmıştı.

Din özgürlüğünün anayasa ile garanti altına alındığı ve dini cemaatlerin iç işlerine yönelik devlet müdahalesine izin verilmeyen ülkede dün kabul edilen düzenleme, devletin, Müslümanları temsil eden İGGÖ'nün iç işlerine müdahale etmesine imkan sağlıyor.

Yeni yasa, cami ve derneklerin daha hızlı şekilde kapatılmasının yolunu açarken, ülkedeki bütün camilerde görevli imamların bilgilerinin yer aldığı bir listenin de Başbakanlığa bağlı Dinler Dairesine verilmesini zorunlu kılıyor.

Yasayla ayrıca kar amacı gütmeyen dernek konumundaki camilerin yıllık mali belgelerinin söz konusu kurumla paylaşılması ve bu bilgileri paylaşmayan camilere yönelik yüksek para cezalarının hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Viyana Üniversitesi, İslam Yasası, Avusturya, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturyalı hukuk profesöründen İslam Yasası'nda yapılan değişikliğe tepki - Son Dakika


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