Son Dakika Haberleri: Avusturyalı Oyuncu Matthias Messner Ölü Bulundu

Avusturyalı Oyuncu Matthias Messner Ölü Bulundu

1 saat önce

AVUSTURYALI oyuncu Matthias Messner, pazar günü ceketsiz, cüzdansız, telefonsuz bir şekilde sadece sırt çantasını alarak gezmek için dışarıya çıktı ve bir daha da dönmedi.

Avusturyalı Oyuncu Matthias Messner Ölü Bulundu, System.String[]
AVUSTURYALI oyuncu Matthias Messner, pazar günü ceketsiz, cüzdansız, telefonsuz bir şekilde sadece sırt çantasını alarak gezmek için dışarıya çıktı ve bir daha da dönmedi. Bunun üzerine sosyal medyadan harekete geçen arkadaşları, Messner'in özgürlüğü sevdiğini, zaman zaman da sessizliği seçtiğini, ancak bir süredir haber alamadıkları için hayatından endişe ettiklerini belirterek görenlerin polise haber vermesini istedi. Avusturya polisi, köpek ve helikopterle oyuncuyu günlerce aradı. Messner için özel arama başlatan arkadaşları, 42 yaşındaki oyuncuyu Avusturya'da Perchtoldsdorf yakınlarındaki ormanda ölü buldu. Polis oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Tiyatro oyuncusu Messner, ZDF kanalında 'Rosenheim Cops' adlı dizide rol almıştı. Viyana Volkstheater tiyatrosu oyuncularından olan Messner, en son 'Shakespeare in Mödling' adlı parçada rol almıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:16 

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