Avusturyalı Sanatçı Peter Alexander'ın Oğlu Antalya'daki Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
AVUSTURYALI ünlü sanatçı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer (59), Antalya'nın Serik ilçesinde oturduğu evde ölü bulundu.
AVUSTURYALI ünlü sanatçı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer (59), Antalya
'nın Serik ilçesinde oturduğu evde ölü bulundu.
İki yıldır arkadaşıyla, Serik'teki Kadriye Mahallesi'nde oturan, şeker ve epilepsi hastası Avusturyalı ünlü sanatçı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer, geçen cumartesi günü, rahatsızlanınca Serik Devlet Hastanesi
'ne gitti. Buradaki tedavisinin ardından özel hastaneye sevk edilen Michael Neumayer, iddiaya göre kendi isteğiyle taburcu oldu.
Arkadaşı, pazar günü sabah saatlerinde eve geldiğinde Neumayer'ı odasında hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri ilk incelemelerde Michael Neumayer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Serik Cumhuriyet savcısı tarafından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Michael Neumayer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:17 Kaynak: DHA
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