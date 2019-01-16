Avusturyalı Sanatçının Oğlunun Cenazesi, Ülkesine Gönderildi

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki evinde ölü bulunan Avusturyalı ünlü sanatçı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer'in (59) cenazesi, ülkesine gönderildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki evinde ölü bulunan Avusturyalı ünlü sanatçı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer'in (59) cenazesi, ülkesine gönderildi.



İki yıldır arkadaşıyla Serik'teki Kadriye Mahallesi'nde oturan, Avusturyalı şovmen ve şarkıcı Peter Alexander'ın şeker ve epilepsi hastası oğlu Michael Neumayer, geçen Cumartesi günü rahatsızlanınca Serik Devlet Hastanesi'ne gitti. Buradaki tedavisinin ardından özel hastaneye sevk edilen Neumayer, iddiaya göre, kendi isteğiyle taburcu oldu.



Arkadaşı, pazar günü sabah saatlerinde eve geldiğinde Michael Neumayer'i odasında hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Neumayer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Serik Cumhuriyet Savcısı tarafından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Michael Neumayer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Otopsi işlemi tamamlanan Neumayer'in cenazesi dün sabaha karşı özel firma aracılığıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gönderildi.



- Antalya

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