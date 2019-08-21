Son Dakika Haberleri: Avusturyalı spor fotoğrafçısı Fritz Duras öldürüldü
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Avusturyalı spor fotoğrafçısı Fritz Duras öldürüldü

1 saat önce

Uluslararası Spor Yazarları Birliği (AIPS), 57 yaşındaki Avusturyalı spor fotoğrafçısı Fritz Duras'ın Viyana'da öldürüldüğünü duyurdu.

Avusturyalı spor fotoğrafçısı Fritz Duras öldürüldü, System.String[]

Uluslararası Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Birliği (AIPS), 57 yaşındaki Avusturyalı spor fotoğrafçısı Fritz Duras'ın Viyana'da öldürüldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, Avusturya Spor Medya ve Avusturya Spor Gazetecileri Birliği üyesi olan AIPS kartı sahibi Duras'ın, Viyana'nın Simmering bölgesinde 17 yaşındaki bir erkek tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Duras'ın öldürülme nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi ise verilmedi.

Spor fotoğrafçısı Duras, aynı zamanda Avusturya Wien takımının taraftar grubu liderliğini de yapıyordu.

Avusturya, Viyana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:26 Kaynak: AA
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