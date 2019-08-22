Avusturyalı spor fotoğrafçısı Fritz Duras öldürüldü
22 dakika önce
Yapılan açıklamada, Avusturya Spor Medya ve Avusturya Spor Gazetecileri Birliği üyesi olan AIPS kartı sahibi Duras'ın, Viyana'nın Simmering bölgesinde 17 yaşındaki bir erkek tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Yapılan açıklamada, Avusturya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Medya ve Avusturya Spor Gazetecileri Birliği üyesi olan AIPS kartı sahibi Duras'ın, Viyana'nın Simmering bölgesinde 17 yaşındaki bir erkek tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Duras'ın öldürülme nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi ise verilmedi.
Spor fotoğrafçısı Duras, aynı zamanda Avusturya Wien takımının taraftar grubu liderliğini de yapıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:21
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