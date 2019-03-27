Avusturyalı Stefanie Müslümanlığı Seçti

Avusturya vatandaşı Stefanie Hackl, hayatını birleştirdiği Kayserili uzman çavuş sayesinde Müslümanlığı seçti.

Avusturya vatandaşı Stefanie Hackl, hayatını birleştirdiği Kayserili uzman çavuş sayesinde Müslümanlığı seçti.



26 yaşındaki Hackl, Antalya'da tatil yaparken tanıştığı ve uzun süre internet üzerinden görüştüğü Kayserili Ahmet Çay ile iki gün önce evlendi.



Müslümanlığı seçen ve "Elif" adını alan genç kadın için Kayseri İl Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.



Tören öncesi, İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.



İl Müftüsü Şahin Güven, üç aylar içinde bulunulduğunu hatırlatarak Hackl'ın böyle mübarek zamanda Müslüman olmaya karar vermesinin sevindirici olduğunu söyledi.



İmanın şartları hakkında bilgi veren Güven, daha sonra genç kadından kelimeişehadet getirmesini istedi.



Bunu yerine getiren ve "Elif" adını alan genç kadın, Güven ile kelimeişehadetin Türkçe anlamını tekrarladı. "Elif" isminin anlamı hakkında da bilgi veren Güven, bir Müslüman'ın yapması gerekenleri anlattı.



Dünyada 1 milyar 800 milyon Müslüman yaşadığını dile getiren Güven, "2015 yılından bu yana düzenlediğimiz ihtida törenlerinde Kayseri'de 26 kişi Müslümanlığı seçti. Bu 1 milyar 800 milyon kişi senin din kardeşin. İnşallah bundan sonra İslam'a uygun huzurlu bir yaşam geçirirsin." dedi.



Güven, uzman çavuş Ahmet Çay'ı da eşinin Müslümanlığı seçmesine vesile olduğu için tebrik etti.



Törenin sonunda genç kadına Almanca tercümesi olan Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı anlatan kitaplar, eşine de aile ilmihali hediye edildi.

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