Avusturyalı turistlere, Antalya falezlerinde Akdeniz foku sürprizi - Son Dakika

Antalya'da dalış eğitmenleri eşliğinde Lara Falezleri'ndeki mağaralara dalış yapan turistler, dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Lara Falezlerinde dalış eğitmenliği yapan Hülya Doğan gözetiminde dalış yapan Avusturyalı turistler, kentin su altı güzelliklerini keşfettikleri sırada Akdeniz foku ile karşılaştı.

Turistlerin yaklaşık yarım metre yakınına gelen Akdeniz foku, dalgıçların paletleriyle oynadı. Turistler, ender rastlanan bir deniz canlısını görmenin heyecanını yaşadı.

O anları görüntüleyen Doğan, AA muhabirine, dalış öncesi turistlere Akdeniz foklarının varlığından bahsettiklerini söyledi.

Sabah saatlerinde dalışı gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, "Mağaraya girer girmez Akdeniz foku ile karşılaştık. Çok şaşırdık, beklemiyorduk. Yüzlerce dalış yaptım ama ilk defa fokla karşılaştık. Turistler de çok mutlu oldu. Çok keyifliydi."dedi.

Doğan, kısa bir görüntü aldıktan sonra Akdeniz fokunu rahatsız etmemek için hemen mağaradan çıktıklarını dile getirdi.

"Bu aylarda mağaralarda yavrular var"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise dünyada sadece 600 ya da 700 tane kaldığı tahmin edilen Akdeniz foklarının yüzde 75'inin Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Antalya falezlerindeki mağaralarda Akdeniz foklarının yuvalarının bulunduğu belirten Gökoğlu, şunları kaydetti:

"Antalya için bulunmaz bir nimet. Biyolojik çeşitliliğimiz için çok önemli. Yaşam alanlarına müdahale etmeyelim ki bu güzellikler yüzyıllar boyu Antalya sularında yaşasınlar. Bu dönem yavrulama dönemi, balıkçıların da dalgıçların da çok dikkatli olması gerekiyor. Bu aylarda mağaralarda yavrular var. Anne foklar da dışarıdan gelebilecek tehlikeleri hep kontrol etmek amacıyla mağaranın etrafında bulunuyor. Anne, gelen dalgıçları gözetleme yapıyor, izliyor. Akdeniz foklarının yavrularının yüzde 29'u yaşayabiliyor. Geri kısmı ya fırtınalarda boğuluyor, kayalara çarparak ölüyor ya da anne terk ediyor. Balıkçı ağlarına tutularak da yavrular ölebiliyor."

Balıkçıların özellikle falezlerdeki mağaraların etrafına ağ atmamaları gerektiği uyarısında bulunan Gökoğlu, geçen yıllarda bir yavrunun ölüsünü ağa takılmış halde bulduklarını bildirdi.