Avusturyalı Türkler yeni parti kurdu: SÖZ, siyasi hayatına başladı

AVUSTURYA'da Türk kökenli Avusturyalıların faaliyet gösterdiği Gemeinsam für Wien (Viyana
için Birlik), Neue Bewegung für Österreich Wien (Avusturya için Yeni Hareket Viyana) ve Bewegung Mehr Österreich (Güçlü Avusturya Hareketi) oluşumlarının birleşmesiyle oluşan SÖZ Partisi, ülkede siyasetin merkezine taşınan yıkıcı aşırı sağ söylemle mücadele başta olmak üzere mevcut siyasi partilerde temsil edilmediği düşünülen çeşitli sosyal sınıflara ait grupların sesi olmayı hedefliyor.
Viyana'da düzenlenen basın toplantısıyla tanıtılan SÖZ Partisi'nin Genel Başkanı Hakan Gördü, partinin kuruluş süreci ve hedeflerini anlattı. Gördü, partinin ülkede çeşitli alanlarda faaliyet gösteren "ilerici siyasi oluşumların" bir araya gelmesiyle kurulduğunu belirterek, hedeflerinin öncelikli olarak 2020'de yapılacak Viyana Belediyesi seçimlerine katılmak olduğunu ancak ulusal çapta yapılacak seçimlere de katılmayı planladıklarını söyledi.
GÖÇMEN DEĞİL, AVUSTURYALIYIZ
Partinin aşırıcılıkla mücadele başta olmak üzere ülkenin temel sorunlarına yapıcı çözümler bulmak için kurulduğunu ifade eden Gördü, "Aşırı sağ unsurlar karşıtı bir çalışma ortaya koyacağız. Avusturya'da aşırı sağcı politikalar yalnız bilinen siyasi partiler tarafından değil, diğer siyasi parti ve yapılar tarafından da güdülüyor. Bununla beraber sosyal demokrat değerlerin siyasi gündemden silindiğini gözlemliyoruz. Bu durum siyasi arenada bir boşluğa yol açtı. Siyaseten temsil edilme beklentisi içinde olan birçok kişi ya da grup ne yazık ki gerektiği şekilde temsil edilmiyor. Bu nedenle temsil edilmeyen grupları temsil etmek amacıyla yapıcı bir siyasi hareket olarak bu yola çıktık" dedi.
Gördü, çeşitli medya kuruluşlarının partilerini bilinçli bir şekilde "göçmen partisi" olarak nitelendirdiğine dikkati çekerek, "Biz göçmen partisi değiliz. Göçmen değiliz. Bizler burada doğduk ve Avusturyalıyız" dedi.