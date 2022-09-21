Bölge halkından balinalara müdahale edilmemesi istenen açıklamada, "Balinalar, ölmüş olsalar bile korunan bir türdür ve müdahale etmek suçtur." ifadesi kullanıldı.

Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanından yapılan açıklamada, Ocean Beach'te karaya vuran 230 balinanın pilot balinalar olduğu ve yarısının hala hayatta olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 balina karaya vurdu - Son Dakika

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