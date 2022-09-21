Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 balina karaya vurdu - Son Dakika
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Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 balina karaya vurdu

21.09.2022 10:40
Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 balina karaya vurdu

Avutralya'nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 balina karaya vurdu.

Avutralya'nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 balina karaya vurdu.

Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanından yapılan açıklamada, Ocean Beach'te karaya vuran 230 balinanın pilot balinalar olduğu ve yarısının hala hayatta olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, Deniz Koruma Programı'ndan bir ekibin balinaları kurtarma çalışmaları için bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi.

Bölge halkından balinalara müdahale edilmemesi istenen açıklamada, "Balinalar, ölmüş olsalar bile korunan bir türdür ve müdahale etmek suçtur." ifadesi kullanıldı.

???????Tazmanya'nın kuzeyindeki King Island'da (Kral Adası) dün 14 genç kaşalot balinası karaya vurmuştu.

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Kaynak: AA

Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 balina karaya vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 balina karaya vurdu - Son Dakika
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