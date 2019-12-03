AVVA YKB Atik:

Zorlu geçen 2019'u yüzde 50'nin üzerinde büyüme ile kapatacaklarını bildiren AVVA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik 2020'de de en az yüzde 30 büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Atik, "Yıl sonunda yurt içinde 90, yurt dışında 50 mağazaya ulaşacağız" dedi.



Türkiye'nin erkek giyimde önemli smart casual markası olan AVVA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik, AVVA'nın reklam yüzü Murat Boz ile katıldığı Ankara Marka Buluşmaları'nın 'Marka Yüzü İşbirlikleri' oturumunda 2019'u değerlendirip markanın gelecek projeksiyonu hakkında bilgi verdi. AVVA'nın nicelikten çok niteliğe ve karlılık odaklı büyümeye odaklandığını vurgulayan Atik, son dönemde temkinli iyimserlikle hedefe yürüdüklerini söyledi.



Atik, 2019'u yüzde 50'nin üzerinde büyüme ile kapatacaklarını, 2020'de de en az yüzde 30 ciro artışı hedeflediklerini de açıkladı. Atik, mağaza sayılarını 100'ü yurt içinde 100'ü de yurt dışında olmak üzere iki yılda toplam 200'e çıkaracaklarını bildirdi.



2019'da pek çok firmanın frene bastığını hatırlatan Atik, şöyle devam etti: "Genel olarak sıkıntılı bir yıl olmasına rağmen AVVA 2019'da kar odaklı nitelikli büyüme ve temkinli iyimserliğinin karşılığını aldı. Murat Boz ile iki yıldır marka-şöhret işbirliğinin çok başarılı bir örneğini sergiliyoruz. Bu işbirliğinin de katkısıyla 2019 AVVA açısından çok başarılı geçti. Yıl sonunda yurt içinde 90, yurt dışında 50 mağazaya ulaşacağız. Bu yıl ciroda yüzde 50'nin üzerinde artış bekliyoruz. Ciromuzun yüzde 20'den fazlasının e-ticaretten geldiğinin altını çizmek istiyorum. Murat Boz ile devam edeceğimiz 2020'de de en az yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. Önümüzdeki iki yılın sonunda 100'ü yurt içinde, 100'ü de yurt dışında olmak üzere mağaza sayımızı toplamda 200'e ulaştıracağız. Biz mağaza sayısından daha çok ne kadar müşteriye ulaştığımıza bakıyoruz. Türkiye'deki mağazalarımızı 100'ün üzerine çıkarmayı düşünmüyoruz. Sınırlarımızın ötesinde ise fırsatları kollamaya devam edeceğiz."



Parfüm gelirinin tamamı eğitime



Volkan Atik, AVVA'nın Murat Boz'un katkısı ile geliştirdiği sosyal sorumluluk projesi hakkında da bilgi verdi. Atik, kokusu Murat Boz'un beğenisi ile belirlenen AVVA X Murat Boz parfümünden elde edilen gelirin tamamının Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlandığını bildirdi.



Murat Boz ise gençlere de "Odaklanacağınız bir hedefiniz olsun, hata yapmaktan korkmayın ve asla vazgeçmeyin" önerisinde bulundu. - İSTANBUL