Awaziem, Çaykur Rizespor'da
57 dakika önce
Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen defans oyuncusu Chidozie Collins Awaziem ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Çaykur Rizespor
, Portekiz
ekibi Porto
'da forma giyen defans oyuncusu Chidozie Collins Awaziem ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Çaykur Rizespor, Portekiz Primeira Liga takımı Porto'da forma giyen Nijeryalı defans oyuncusu Chidozie Collins Awaziem'i sezon sonuna kadar kiraladı. Yeni transfer Awaziem, sağlık kontrolünden geçerek yeni takımına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:44 Kaynak: DHA
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