AWİM, otomatik ve manuel kaynaklı donatı teli makinesi üretti
30 dakika önce
İnşaat sektörüne yönelik makine üretim yapan AWİM Automatic, yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ile yeni geliştirmiş olduğu mobil otomatik ve manuel kaynaklı sargı donatısı makinesini piyasaya sundu.
İnşaat sektörüne yönelik makine üretim yapan AWİM Automatic, yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ile yeni geliştirmiş olduğu mobil otomatik ve manuel kaynaklı sargı donatısı makinesini piyasaya sundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:21
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