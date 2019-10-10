Son Dakika Haberleri: AWİM, otomatik ve manuel kaynaklı donatı teli makinesi üretti
Son Dakika Ekonomi AWİM, otomatik ve manuel kaynaklı donatı teli makinesi üretti

AWİM, otomatik ve manuel kaynaklı donatı teli makinesi üretti

30 dakika önce

İnşaat sektörüne yönelik makine üretim yapan AWİM Automatic, yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ile yeni geliştirmiş olduğu mobil otomatik ve manuel kaynaklı sargı donatısı makinesini piyasaya sundu.

AWİM, otomatik ve manuel kaynaklı donatı teli makinesi üretti, System.String[]

İnşaat sektörüne yönelik makine üretim yapan AWİM Automatic, yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ile yeni geliştirmiş olduğu mobil otomatik ve manuel kaynaklı sargı donatısı makinesini piyasaya sundu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:21 
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