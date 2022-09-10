Video: Iraklı Sanatçı, Irak'ın Kültürel Mirası Temalı Cam Boyama Sanatı Eserleri Üretiyor

Aws al-Bandar, cam boyamada uzmanlaşmış Iraklı bir sanatçı. Resimleri, Irak'ın kültürel mirasından esinlenmiş fikirleri yansıtıyor.

Al-Bandar, Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Adhamiyah mahallesindeki atölyesinde mavi kubbeler, eski evler ve geçimlerini sağlamak için çalışan kadın ve erkekleri yansıtan resimlerinden biri üzerinde çalışıyor.

AWS AL-BANDAR, Sanatçı:

"Bu sanatın ortaya çıktığı 1990'lardan bu yana cam üzerine resim yapmada uzmanlaşıyorum; o dönemde Irak'a (uluslararası) ambargo uygulanıyordu ve boya bulmak çok zordu. Biz de yerel sanayide mevcut malzemeleri kullanarak pigment imal etmeye başladık."

Çocukluğundan beri cam boyası sanatı hayranı olan al-Bandar, bu sanatın estetiğiyle duyguları uyaran en esnek ve en mükemmel yaratıcı sanatlardan biri olduğuna inanıyor.

Irak'ta cam boyama alanına modern teknolojinin girmesine karşın al-Bandar, elle çizim yapmaya devam ediyor; çünkü sanatçının dokunuşlarının onun yaratıcılığını yansıttığını ve yeri doldurulamaz bir sanatsal değer kattığını düşünüyor.

Sanatçı aynı zamanda becerilerini pratiğe de döküyor.

AWS AL-BANDAR, Sanatçı:

"Çalışmalarımız, kapı, pencere ve kubbelerin süslenmesi alanını da içeriyor ve benim sanat yapıtlarım, özellikle Bağdat'ın kültürel mirasından süslemeler ve temalar arasında gidip geliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor.