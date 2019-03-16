Son Dakika Haberleri: Aws'den Yatırımcılar ve Startupları Buluşturacak Yeni Program

Aws'den Yatırımcılar ve Startupları Buluşturacak Yeni Program

1 saat önce

– ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un bulut bilişim hizmeti Amazon Web Services (AWS), şirketin AWS'sini kullanan özel yatırımcılar ve girişim fonlarını şirketlerle buluşturmayı hedefleyen yeni Pro-Rata Program platformunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Aws'den Yatırımcılar ve Startupları Buluşturacak Yeni Program, System.String[]
– ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un bulut bilişim hizmeti Amazon Web Services (AWS), şirketin AWS'sini kullanan özel yatırımcılar ve girişim fonlarını şirketlerle buluşturmayı hedefleyen yeni Pro-Rata Program platformunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Amazon'un Ocak ayında yatırımcılarına gönderdiği e-mailde söz konusu program tanımında, "AWS ekosisteminde yer alan aile ofislerini ve risk sermayedarlarını özel yatırım fırsatları için bir araya getirmenin hedeflendiği" yer aldı.

Geçen yılın son çeyreğinde yaklaşık olarak yüzde 32 pazar payı bulunan AWS'de NASA, Netflix, Slack ve Samsung gibi şirketler hizmet alıyor.

AWS, Kasım 2018'de Quantum Ledger Database ve Amazon Managed Blockchain isminde iki blockchain hizmeti piyasaya süreceğini açıklamıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:54 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Amazon, Ekonomi
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