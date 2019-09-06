AWS Pop-Up Loft İstanbul, Galata Rum İlköğretim Okulu'nda düzenlenecek

Amazon Web Services (AWS), geçici bir buluşma alanı olan AWS Pop- Up Loft İstanbul'un ilkini 16-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Galata Rum İlköğretim Okulu'nda düzenleyecek.

AWS'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki geliştiricilerin, mühendislerin, girişimcilerin ve teknoloji meraklılarının yanı sıra start-up'ları ve büyük işletmeleri bir araya getirmek için kurulan Pop-up Loft'ta özel açılış konuşmaları, teknik workshoplar, uygulamalı eğitimler, AWS uzmanlarından bire bir destek olanakları ve networking buluşmaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.



AWS Pop-Up Loft İstanbul'un ilk önemli etkinliği, 17 Eylül'de Amazon.com'un, müşteri merkezli teknoloji vizyonunu yönlendirmekten sorumlu CTO'su Dr. Werner Vogels'in açılış konuşması olacak. Amazon'un bulut bilişim yaklaşımının arkasındaki güçlerden biri olan Vogels, genç işletmelerin küresel ölçeğe ulaşmalarına yardımcı olma ve büyük kurumsal şirketleri hızlı hareket eden dijital organizasyonlara dönüştürme konusunda da öncülerden biri konumunda bulunuyor.

AWS Pop-up Loft İstanbul'un ilk haftasında, Türkiye'nin önde gelen şirketlerindeki dijital dönüşümü gerçekleştiren kadınların katılımıyla 18 Eylül'de We Power Tech oturumu düzenlenecek. Etkinlik, 19 Eylül'de ise iş ve teknoloji dünyasının liderlerini bir araya getirerek bugünün işletmeleri için bulutun sağladığı güçlü fırsatların değerlendirileceği Transformation Day etkinliğine ev sahipliği yapacak.

AWS Pop-up Loft İstanbul, ikinci haftasında da 23 Eylül'deki Machine Learning (Makine Öğrenmesi) atölyesi, 25 Eylül'deki Start-up Günü ve 27 Eylül'deki "Serverless Mimari" eğitimi gibi çok çeşitli teknik oturumlara ve seri etkinliklere ev sahipliği yapacak.